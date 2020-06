Urbano Dini nominato Cavaliere della Repubblica

Presidente della Croce Bianca di Arezzo e dirigente di Sei Toscana. L'onorificenza è stata consegnata dal Prefetto, Anna Palombi

AREZZO — Il presidente della Croce Bianca di Arezzo, Urbano Dini, è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. L'onorificenza del Presidente della Repubblica è stata consegnata dal prefetto di Arezzo, Anna Palombi, alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli durante le celebrazioni del 2 giugno.

Urbano Dini, oltre a presiedere l'antica Associazione di pubblica assistenza aretina, è dirigente di Sei Toscana.

“A nome di tutti i dipendenti e gli amministratori della società desideriamo esprimere a Dini le nostre più sentite e sincere congratulazioni – dichiarano il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi e l’Ad Marco Mairaghi – Questa onorificenza riveste un grande valore per il territorio e per la società. Poter contare sulla professionalità e la dedizione al lavoro del nostro dirigente ci gratifica e ci permette di guardare al futuro con ancor più fiducia, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il percorso di crescita intrapreso insieme. Siamo sicuri che il contributo di Dini si confermerà sempre più importante e sarà per tutta la società motivo di orgoglio”.