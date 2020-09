Violenza sulle donne, ne parla la Lega

Convegno sul tema del "Codice rosso" domani alla Casa dell'Energia. Ci sarà anche Tiziana Nisini

AREZZO — Domani, mercoledì 16 settembre alla Casa dell'Energia alle 18, su iniziativa della Lega, si terrà un convegno dal tema "Codice Rosso".

Al tavolo ci saranno la senatrice e assessore del Comune di Arezzo Tiziana Nisini, la senatrice e già Ministro per gli affari regionali Erika Stefani, la responsabile per le politiche femminili Elena Vizzotto.

"Il convegno di domani - commenta Nisini - serve per riprendere e dibattere di un tema di assoluta sensibilità e attualità. Sentiamo il dovere di ricordare che la legge sul codice rosso non deve portare vessilli politici ma soltanto un fine, la sicurezza per le donne. Il messaggio che come Lega vogliamo trasmettere è che la violenza di genere deve essere considerata sempre un'emergenza".

“In qualità di responsabile delle politiche femminili Lega Toscana - dichiara Elena Vizzotto - ringrazio la Sen. Nisini e Sen. Stefani per l’opportunità che offrono a tutta la città di Arezzo di riflettere su un tema che, ahimè, durante anche il particolare periodo che abbiamo vissuto ha visto la Toscana tra le regioni con più richieste d’aiuto in ambito di violenze domestiche. Tutto ciò deve farci riflettere e non abbassare mai l’attenzione su queste tematiche".