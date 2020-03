Come il corpo blocca i virus Come il corpo blocca i virus

Attualità giovedì 05 marzo 2020 ore 15:36

Pioggia di soldi per l'ex Cava di Campitello

Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale

In arrivo 400mila euro per la messa in sicurezza e l'integrazione con la ciclovia. Il progetto presentato dalla Provincia sarà finanziato dalla Regione