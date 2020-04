Castiglion Fibocchi, venerdì consegna mascherine

La distribuzione avverrà a domicilio. Per ogni residente due protezioni e altrettante per nucleo familiare grazie alle donazioni fatte al Comune

CASTIGLION FIBOCCHI — Castiglion Fibocchi inizierà venerdì la distribuzione domiciliare delle mascherine ai residenti. L'annuncio da parte del sindaco Marco Ermini in un videomessaggio.

Per ogni residente i volontari consegneranno due mascherine provenienti dallo stock della Regione, che ha destinato 4.700 protezioni a Castiglioni. Grazie alle donazioni di alcune associazioni e aziende del territorio ad ogni nucleo familiare saranno assegnate altre due protezioni per il viso.

Per ritirarle i residenti non devono recarsi in Comune ma le riceveranno a casa in una busta sigillata inserita direttamente nella cassetta delle lettere.

Si ricorda, infine, che il governatore della Toscana ha firmato l'ordinanza che prevede l'uscita di casa solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità e con l'obbligo di indossare le mascherine.

Di seguito il videomessaggio di Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi.