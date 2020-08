Ricerche Gioele, il padre perlustra le campagne di Caronia con i volontari Ricerche Gioele, il padre perlustra le campagne di Caronia con i volontari

Attualità venerdì 21 agosto 2020 ore 13:34

Cortona, in fumo 7 ettari tra bosco e oliveti

Sotto controllo l'incendio divampato in località Pilistri. I volontari, tra cui 4 squadre de "La Racchetta", impegnati per la messa in sicurezza