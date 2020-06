Covid, 100 guariti ad Arezzo città

2 giugno, centrodestra in piazza tra assembramenti e selfie

Nell'area sud-est della Toscana solo un positivo in provincia di Siena. Castiglion Fibocchi torna ad essere paese senza contagiati

AREZZO — Continua il trend positivo in merito al Coronavirus. A 15 giorni dalla "grande riapertura" delle attività tra Arezzo, Siena e Grosseto, oggi, è stato riscontrato un solo positivo a Montalcino. Il dato è incoraggiante e conferma come la gente stia adottando correttamente tutte le misure di sicurezza previste per evitare il contagio.

Bene anche sul fronte guariti che, nell'area sud-est della Toscana, aumentano di 6 unità, di cui 2 in provincia di Arezzo.

Il capoluogo arriva a quota 100. Sono tante, infatti le persone che sono uscite definitivamente dalla malattia in città. Bene anche a Castiglion Fibocchi che, con il dato di oggi, torna ad essere paese Covid-free.

La Asl ha in carico un totale di 103 casi. Tra questi 57 persone sono in isolamento domiciliare, 23 ancora ricoverati in ospedale mentre salgono a 1.311 i guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.094 tamponi di cui 4 positivi (ripetizioni + nuovi casi). In quest'ultimo dato sono compresi anche quegli esami effettuati ai contagiati per valutare l'eventuale guarigione. Occorrono due tamponi negativi per dichiarare la definitiva guarigione di un paziente Covid.