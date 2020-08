Covid, sale il contagio in Toscana ma non ad Arezzo

Sono 17 i nuovi positivi nella regione. Interessate quasi tutte le province. Sette guariti in più rispetto a ieri. Nessun deceduto

AREZZO — Torna a salire la curva dei contagi in Toscana. Oggi ben 17 persone sono state riscontrate positive al Covid. Delle 10 province solo tre si salvano e tra queste c'è anche quella di Arezzo. Nessun nuovo caso si è verificato nel territorio aretino, unica eccezione nell'Area Vasta.

Pertanto la situazione aggiornata alle 12 di oggi in tutta la regione vede 3.304 casi complessivi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 565 a Prato (2 in più), 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.402 a Lucca (4 in più), 959 a Pisa, 488 a Livorno (1 in più), 695 ad Arezzo, 435 a Siena (4 in più), 415 a Grosseto (3 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 5, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 5 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est.

Aumentano di sette unità i guariti che arrivano complessivamente a 8.985. Attualmente, quindi, in tutta la Toscana ancora 425 persone combattono contro il virus.

Oggi non si registrano nuovi decessi.