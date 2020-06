Covid, zero casi ad Arezzo 2 in Toscana

Dall'inizio dell'epidemia sono 10.250 i positivi in tutta la Regione che si conferma la decimo posto in Italia come numerosità di contagi

AREZZO — Secondo giorno senza contagi in provincia di Arezzo. Oggi in tutta la Toscana sono stati registrati solo due casi a Firenze.

In Toscana sono 10.250 i contagiati dall'inizio dell'epidemia. Stabili i guariti che restano fermi a quota 8.817 (l'86% dei casi totali).

In tutta la Regione, fino ad oggi, sono stati eseguiti 337.110 tamponi. Le persone ancora positive sono 329 mentre non si registrano nuovi decessi.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100mila abitanti (media italiana circa 398 x100mila).

Le province con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.

Complessivamente, 306 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 2.025 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 549, Nord Ovest 1.419, Sud Est 57). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 23, di cui 6 in terapia intensiva.