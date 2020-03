Covid, da stamani Badia Tedalda è zona rossa

Il sindaco Santucci ha emesso l'ordinanza di divieto di uscita dal paese con il maggior numero di contagi rispetto al numero di abitanti in Toscana

BADIA TEDALDA — E' il paese con il maggior numero di contagiati rispetto alla popolazione di tutta la Toscana. Badia Tedalda da questa mattina è diventato paese off limits, una zona rossa invalicabile. Nessuno può uscire se non per valide ragioni documentate. Garantiti i rifornimenti di merci così come di farmaci o materiale di prima necessità. Ma per il resto, stop.

L'annuncio di Alberto Santucci, sindaco di Badia Tedalda, sui Social e che riportiamo integralmente di seguito.