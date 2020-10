Festival dello spettatore, Arezzo palco naturale

Sabato l'anteprima con gli attori all'interno delle vetrine di alcuni negozi per trasmettere emozioni. Teatro e installazione artistica senza eguali

AREZZO — Tutto pronto per uno spettacolo unico e coinvolgente.

Sabato 17 ottobre, per le strade di Arezzo, ci sarà l'anteprima della quinta edizione del Festival dello Spettatore (che si terrà dal 22 al 25 ottobre).

Dalle 16 alle 19, le vetrine di alcuni negozi del centro città - Bindi Giochi, Coffee O'Clock, Imperial, Logge del Grano - Mercato degli Agricoltori, Cory Music - ospiteranno l’azione poetica “Emozioni in Vetrina”, coordinata dal regista Livio Valenti.

Gli attori, allenati a creare emozioni con il proprio corpo, messi in vetrina amplificheranno queste sensazioni e creeranno un evento originale.

I passanti potranno così ammirare le azioni degli artisti all’interno delle vetrine dei negozi che per l’occasione saranno “in movimento”.

La performance unirà diversi linguaggi espressivi e si porrà a metà strada tra la messa in scena teatrale e l’installazione artistica.

Alle ore 21, Sotterraneo in ”Desktop Tales”. Si tratta di video in streaming della durata circa 20 minuti per un numero di spettatori prestabilito, connessi in diretta su Zoom e su IlSonar.it.

Anche in questo caso non si tratta della solita clip. La telecamera, infatti, inquadrerà un tavolo dove compariranno solo le mani dei performer e elementi 2d fatti di stampe e ritagli: personaggi, oggetti, luoghi, scritte. Attraverso questi strumenti basilari ma dotati di forte carica suggestiva, si costruirà una mappa di aneddoti storici che entreranno in relazione gli uni con altri, scatenando associazioni e slittamenti di senso alla ricerca di quella suggestione che Walter Benjamin definiva “costellazione svelata”.

Il Festival dello Spettatore, ideato e promosso dalla Rete Teatrale Aretina, è organizzato con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, con il contributo di Fondazione Cr Firenze nell’ambito del bando “Nuovi Pubblici” e in collaborazione con, tra gli altri, Fondazione Guido D’Arezzo, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Unicoop Firenze, Rat Residenze Artistiche della Toscana, Murmuris, Progetto Bugs, Il Sonar.

Il programma completo su festivaldellospettatore.it