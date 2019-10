I colloqui inerenti ai progetti promossi dall'Usl Toscana sud est si svolgeranno dal 18 al 26 novembre. Il calendario

GROSSETO — Al via le selezioni per i progetti di Servizio Civile Universale. L'Usl Toscana sud est annunicia le date dei colloqui per i progetti promossi dall'azienda: si svolgeranno dal 18 al 26 novembre, secondo questo calendario.

Per ogni progetto viene indicata la sede e l'orario del colloquio.