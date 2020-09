I palazzi si "illuminano" di proiezioni speciali

Tappa anche a Bibbiena e a Soci di Stand Up For Africa. I giochi di luce sulla facciata delle Logge Tarlati e sulla Casa Museo Rossi

BIBBIENA — Tappa anche a Bibbiena per la quinta edizione di Stand Up For Africa.

Le proiezioni speciali, realizzate durante l'emergenza Covid, si terranno domenica, 4 ottobre, a Bibbiena sulla facciata delle Logge Tarlati alle 21 e alle 21,30 sulla facciata casa Museo Rossi a Soci.

L’artista Paolo Fabiani, che insieme alla sua compagna Rossella Del Sere è il promotore della rassegna commenta: “anche quest’anno, nonostante la pandemia, è stata mantenuta la forma della residenza d’artista, ancora una volta a cura di Pietro Gaglianò. Due giovani artisti italiani Matteo Coluccia e Caterina Shanta, che non hanno mai visitato il Casentino, entrano in contatto con due tutor di origine africana Mouhamed Yaye Traore e Dominion Ogieva, ora di base nella provincia di Arezzo. Ma la residenza è in remoto: gli artisti, dalle loro sedi (Puglia e Friuli Venezia Giulia), sono stati guidati dai tutor alla scoperta del territorio con l’uso di video, foto, dirette, interviste ai residenti, che potranno collaborare alla raccolta di materiali attraverso un gruppo social: Lontano da (https://www.facebook.com/groups/1330818403975832/). Sono nate così due opere video create con i materiali raccolti e con altri creati dagli artisti che verranno proiettate sulle facciate di edifici storici del Casentino nel corso di alcune serate e trasmesse in diretta web”.

La quinta edizione di Stand Up For Africa, arte contemporanea per i diritti umani, mantiene il proprio obiettivo di creare con l’arte contemporanea uno spazio di incontro per l’inclusione sociale, l’analisi e la comprensione dei fenomeni migratori. Il progetto SUFA è stato fondato da Paolo Fabiani e Rossella Del Sere, dell’associazione culturale HYmmo Art Lab di Pratovecchio.

Il Comune di Bibbiena patrocina l'evento.