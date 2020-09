​Il voto si avvicina e i big raddoppiano

Viceministri, sottosegretari e leader di partito domani ad Arezzo e in provincia. “Duello” Ascani-Meloni

AREZZO — Il voto si avvicina e i big della politica si “moltiplicano”. Un classico di ogni campagna elettorale e dunque anche di quella che sta infiammando la politica aretina e toscana. Ma forse più di ogni altra sfida a suon di voti, oggi la competizione è aperta e i pronostici più complessi.

La Toscana, storica roccaforte rossa, per la prima volta è contendibile come rilevano i sondaggi che testano gli umori degli elettori. Non a caso a sinistra si rinnovano gli appelli all'unità della coalizione. In quest'ottica, la “parata” di big nazionali, ciliegina sulla torta di ogni tornata elettorale per candidati, militanti e simpatizzanti di liste in corsa, nell'edizione 2020 acquista un valore in più. Nel centrodestra, così come nel centrosinistra.

Nella coalizione di Salvini-Meloni-Berlusconi, fervono i preparativi per la kermesse di domani che vede impegnati in prima linea gli esponenti aretini di Fratelli d'Italia. Dopo l'appuntamento di oggi in piazza San Francesco (tavola rotonda sulla scuola, alle 17,30 e a seguire la presentazione di liste e candidati), domani pomeriggio arriva ad Arezzo Giorgia Meloni per sostenere il candidato sindaco Alessandro Ghinelli e per “caricare” il popolo che la segue. La presidente di Fratelli d'Italia sarà in città alle 19.30.

Location delle occasioni importanti: Piazza Grande. Qui la Meloni incontrerà i candidati alle comunali e regionali nell’area aperitivo del ristorante “Lancia D’Oro” davanti al loggiato vasariano. Sarà obbligatorio rispettare le vigenti disposizioni contro la diffusione del Covid-19, indossando la mascherina protettiva e rispettando le regole del distanziamento sociale.

Nelle fila del centrosinistra, il Pd “schiera” due big del governo che si divideranno tra San Giovanni Valdarno e Cortona. Il sabato settembrino targato Partito democratico sarà all'insegna di Scuola ed Economia. Il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani affronterà le tematiche relative all'imminente riapertura della scuola nell'incontro con studenti, genitori, insegnanti e cittadini a San Giovanni Valdarno (alle 11.30) nell'area del mercato settimanale in piazza Matteotti, davanti alla stazione. Sarà l'occasione per fare il punto su regole, precauzioni e chiarire ogni dubbio prima del suono della campanella.

Dal Valdarno alla Valdichiana. A Cortona (alle 18) sotto le Logge del Teatro Signorelli è in programma l'incontro con gli operatori economici del territorio che potranno confrontarsi con il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella. Presenti, tra gli altri, Francesco Ruscelli, segretario provinciale del Partito democratico di Arezzo e Luca Bianchi, segretario Unione comunale Partito democratico di Cortona. Si parlerà di economia, di ripartenza, di occupazione e di turismo.

Terminato il dibattito a Cortona, il sottosegretario Manzella sarà ad Arezzo e parteciperà alla cena a Battifolle con il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli e i candidati della lista del Partito democratico.