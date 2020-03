Al volante con la febbre coinvolto in un incidente

Coronavirus, l'inno d'Italia per infermieri e medici: «Ci incoraggiano a non mollare, mi scende una lacrima...»

AREZZO — Oggi si sono verificati tre incidenti gravi ad Arezzo. In un caso è stato individuato al volante di un mezzo un soggetto, in transito da Piacenza all'Abruzzo, con febbre alta e senza validi motivi per lo spostamento. Attualmente si trova in isolamento in attesa di verificare l'esito del tampone.

Nell'ambito dei controlli sul territorio, la Polizia Municipale ha ispezionato, parchi, aree verdi, zone periferiche e attività commerciali. Controllate 110 persone ed elevate 4 sanzioni amministrative per motivazioni insufficienti allo spostamento.

Questa mattina è stata riscontrata molta confusione in città e nelle immediate periferie. Il sindaco rinnova l'invito: "Restate a casa, ora più che mai abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".

Inoltre si ricorda che fino al 15 aprile è vietato bruciare sterpaglie e potature. Le multe vanno da 100 a 2mila euro.

Infine continua l'attività del drive-thru allo stadio di Arezzo. Oggi il personale dell'Igiene Sanitaria della Asl ha effettuato130 tamponi e domani ne verrano eseguiti altri 50.