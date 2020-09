​Indovina chi viene a cena? Tutti i big in città

Tra domani e sabato saranno ad Arezzo il ministro Bonetti, l'ex ministro Calenda e il vicepresidente del Parlamento europeo Castaldo

AREZZO — Indovina chi viene ad Arezzo? Mutuando dal film di Stanley Kramer con gli indimenticabili Spencer Tracy e Katharine Hepburn, il quesito è quanto mai calzante a diciannove giorni esatti dal volto per amministrative e regionali. Due appuntamenti elettorali che accendono anche su Arezzo i riflettori mediatici nazionali nell'andirivieni di big e politici di lungo (o breve) corso impegnati a sostenere i candidati di coalizione e di partito in lizza per la poltrona più alta di Palazzo Cavallo o per uno scranno in Consiglio regionale.

Se la scorsa settimana a puntare i “navigatori” della campagna elettorale su Arezzo e provincia erano stati il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Italia Viva Matteo Renzi, questa settimana è il turno di un ministro, un ex ministro e del vicepresidente del Parlamento europeo.

Accade tutto tra domani e sabato. Ad aprire il tour aretino sarà il ministro alle Pari opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti, domani sera (alle 21) nei locali della Borsa Merci in piazza Risorgimento. Incontro promosso da Italia Viva (ad Arezzo sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli) nel corso del quale il ministro renziano parlerà delle strategie del governo a favore delle famiglie, contenute nel disegno legge "Family Act". Tra le novità, ci sono misure in favore della natalità e azioni finalizzate alla conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile, oltre ad un focus dedicato ai giovani.

Ventiquattro ore dopo, sarà la volta di un ex ministro, oggi leader di Azione, movimento politico che vuole farsi largo nello scenario nazionale. Giovedì (3 settembre, in piazza San Domenico alle 18.30) ad Arezzo c'è Carlo Calenda. L'ex titolare del dicastero dello Sviluppo Economico presenterà il suo libro da titolo “I Mostri”, incentrato sulle mancanze della politica in generale e le carenze del centrosinistra in particolare.

Calenda è un convinto sostenitore di una grande alleanza tra liberali, democratici e socialdemocratici. In altre parole, immagina una coalizione va dal Pd a Forza Italia in grado di attuare politiche di rilancio per far uscire il Paese dalle secche della crisi.

La visione europea declinata in chiave nazionale sarà al centro del “meet” targato Cinque Stelle che sabato (5 settembre) avrà per protagonista il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Al centro dell'incontro, un convegno finalizzato a evidenziare le opportunità e il funzionamento del super bonus del 110% per le ristrutturazioni di abitazioni rendendole più eco-sostenibili, varato dal governo.

Con Castaldo (alle 10 presso la Casa dell'Energia, in via Leone Leoni) ragioneranno la candidata pentastellata alla presidenza della Regione Toscana Irene Galletti, il deputato Luca Migliorino e il candidato a sindaco di Arezzo Michele Menchetti. Relatore esterno sarà Fabio Roggiolani, co-fondatore di Eco Futuro festival.

Questo il menù della settimana, ma si potrebbero aggiungere altre “portate” visto che sono dati in avvicinamento ad Arezzo anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Intanto, "chi viene a cena" c'è già.