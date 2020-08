Accedono al suo conto online e le rubano 6500 euro

Smascherati due truffatori dai Carabinieri di Montevarchi. Raggirata una signora con un messaggio sul cellulare che genera un falso sito internet

MONTEVARCHI — Truffe online, la piaga che sfrutta la tecnologia per raggirare le persone. Di questo è stata vittima una donna residente in Valdarno. Due malviventi le hanno inviato un messaggio sul telefonino contenete una mail con un link. La signora, in buona fede, ha cliccato e da quel momento ha aperto le porte del suo conto corrente ai truffatori.

Tramite un complesso sistema, infatti, i due truffatori avevano creato un falso sito internet in grado di sottrarre le credenziali bancarie alle ignare vittime convinte di aver inserito i dati per accedere al proprio profilo on line. Come detto si trattava di una pagina "vetrina" che non consentiva nessuna operazione bancaria ma che dava il completo accesso al conto ai malviventi.

Con questa articolata truffa i due, in breve tempo, erano riusciti a sottrarre alla donna un totale di 6500 euro con tre operazioni distinte, due ricariche da 2500 ciascuna in una carta prepagata e un bonifico bancario da 1500 euro.

Quando l'ignara vittima si è accorta dell'ammanco ha immediatamente avvisato i Carabinieri della Stazione di Montevarchi, che si sono subito prodigati per rintracciare e deferire all’autorità giudiziaria gli autori della truffa per il reato di frode informatica.

Si tratta di due italiani, con numerosi precedenti alle spalle, residenti in Puglia.