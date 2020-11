​“Riaprire la caccia e dare indennizzi”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Veneri chiede a Giani di seguire l’esempio di Bonaccini

AREZZO — Una mozione in Consiglio regionale per chiedere la riapertura “immediata della caccia nel rispetto dei protocolli anti-Covid, oltre a immediati indennizzi per i danni all’agricoltura”.

Primo firmatario il consigliere regionale aretino di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri che sottolinea come lo stop all’attività venatoria abbia “effetti catastrofici sull’intera agricoltura. Effetti deleteri anche sulla sicurezza stradale visto che gli ungulati invadono strade comunali e provinciali e si avvicinano con sempre maggiore continuità alle abitazioni”.

Per il consigliere regionale “l’incontrollata proliferazione degli animali selvatici, con una diffusione dalle campagne alle città, rappresenta un pericolo per la salute per i rischi provocati dalla diffusione di malattie come la peste suina. Pericolo denunciato recentemente da alcuni virologi”.

Veneri rimarca un aspetto: “La caccia è un’attività di pubblica utilità, permette il controllo degli ungulati che è una priorità. Si svolge, nella maggior parte dei casi, individualmente perciò i cacciatori possono rispettare tutti i protocolli sanitari previsti per l’emergenza pandemica, in totale sicurezza con mascherina e distanziamento sociale. La caccia va riaperta nella sua totalità, va dato il via libera anche per l’esercizio venatorio da appostamento fisso con capanno e per chi svolge la caccia agli uccelli”.

Infine Veneri ricorda che la Regione Emilia Romagna ha detto sì alla ripresa della caccia e si domanda: “Perché non può farlo anche la Toscana?”.