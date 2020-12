Vaccino antinfluenzale, arrivano altre dosi

Venezia, torna in funzione il Mose

Da mercoledì 9 dicembre medici e pediatri di famiglia potranno prenotarle e ritirale presso le farmacie dell'Area Vasta

SIENA — Arrivano altre 34.300 dosi di vaccino antinfluenzale e 4mila di pneumococcico per tutta la Asl Toscana sud est. Quindi i cittadini residenti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto potranno beneficiare del maggior numero di dosi di vaccino.

la nuova fornitura dovrebbe arrivare nei magazzini Asl tra oggi e lunedì e verrà messa a disposizione di medici e i pediatri di famiglia dal 9 dicembre. Da mercoledì, infatti, sarà possibile prenotare e ritirare presso le farmacie: 40 dosi a settimana per Fluarix e 20 a settimana per Fluad e Prevenar.

Fluarix Tetra è indicato per l'immunizzazione di adulti e bambini dai 6 mesi di età.

Il Fluad è per chi ha più di 65 anni e il Prevenar è un vaccino pneumococcico somministrato secondo indicazione a bambini (da 6 settimane a 17 anni) e adulti per la protezione da varie malattie tra le quali la polmonite e la meningite.

Quanto alla distribuzione a livello provinciale, nella prima fase le dosi di vaccino sono andate:

Per il prodotto Fluarix Tetra sono state distribuite complessivamente 181.330 dosi e di queste 76.370 ad Arezzo, 47.540 a Grosseto e 57.420 a Siena.

L'approvvigionamento complessivo di Fluad è stato di 59.150 dosi così suddivise: 21.900 ad Arezzo, 17.870 a Grosseto e 19.380 a Siena.

Infine il Prevenar è stato distribuito in 24.290 dosi e di queste 10.230 ad Arezzo, 5.270 a Grosseto e 8.790 a Siena.