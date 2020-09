Maestra positiva al Covid, 20 bimbi in quarantena

Tra le persone finite in isolamento domiciliare oltre agli alunni anche alcune insegnanti della scuola elementare di Sante Tani. Istituto sanificato

AREZZO — Si moltiplicano in Toscana i casi di Covid-19 all'interno delle scuole: un'altra classe è finita in quarantena, questa volta ad Arezzo nella scuola elementare Sante Tani. Ad essere risultata positiva al coronavirus una maestra di 48 anni residente a Castiglion Fiorentino.

Secondo le indagini epidemiologiche effettuate dalla Asl sud est sarebbero 20 i bambini venuti a contatto con la maestra e che adesso si trovano in isolamento nelle loro abitazioni. In quarantena anche due colleghe dell'insegnante risultata positiva al virus.

La scuola, che è sede di seggio, è stata sanificata.

Ricordiamo che non è il primo caso in Toscana, a Porcari in provincia di Lucca c'è un'altra classe sempre alle elementari in isolamento, all'Elba ci sono due scuole chiuse, medie e materne. In Casentino molte le scuole che rimarranno chiuse almeno fino al 24 Settembre.

Nel Pisano altre due classi in quarantena, e a Massa Carrara una classe del liceo classico.