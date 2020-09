Eugenio Giani festeggia a Firenze con Zingaretti

Il neo presidente della Regione Toscana al Mandela Forum per ringraziare gli elettori toscani con il segretario nazionale del Partito Democratico

FIRENZE — La festa per celebrare la vittoria di Eugenio Giani e del centrosinistra alle regionali si è tenuta al Mandela Forum di Firenze. Con il neo presidente della Regione Toscana anche il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

Una scenografia all'americana ha accolto Giani tra musica e colpi di gomito. I primi ringraziamenti sono andati ai predecessori Claudio Martini ed Enrico Rossi.

"Abbiamo vinto con i valori alla Toscana, è stata una lezione di democrazia" ha detto Giani che ha poi ricordato il primo giorno da presidente trascorso tra le province di Livorno, Pisa e Siena "A San Miniato nell'unico luogo dal quale si vedono tutte le province toscane ho voluto esprimere e rimarcare la mia volontà di non essere fiorentino-centrico". Giani si è poi rivolto al segretario Pd "Al Congresso non ho votato per Nicola Zingaretti ma l'ho sentito vicino e mi ha incoraggiato, è davvero un grande segretario".

Zingaretti ha commentato così il risultato elettorale "La vittoria tiene aperta la prospettiva di ridare una speranza agli italiani. Questo lo fa un centrosinistra che esce dalle urne più maturo. Siamo pronti per un grande progetto italiano di rinascita. E' il minimo che possiamo fare per i giovani che pagano la crisi più di tutti. Basta picconi serve ricostruire. Oggi era giusto essere qui a festeggiare con i candidati che si sono battuti".

"Abbiamo vinto, era rischiosa, ma adesso godiamoci la festa" ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva presente al Mandela Forum.