Coronavirus alla Rsa di Bucine, ottavo decesso

L’Azienda sanitaria ha comunicato la scomparsa dell’anziano avvenuta la notte scorsa, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore

BUCINE — Aveva novanta anni e risiedeva da tempo alla Casa di riposo di Bucine, era uno dei degenti del piano 0 della struttura dove un paio di settimane fa erano rimasti contagiati molti anziani.

L’uomo era risultato positivo al test Covid-19 e le sue condizioni si sono via via aggravate. Non ce l’ha fatta a sconfiggere il virus e la notte scorsa l’anziano è deceduto per complicazioni.

La notizia è stata data poco fa dalla Asl Toscana Sud Est.

È questa l’ottava vittima del Coronavirus nella Rsa “Fabbri Bicoli” di Bucine.