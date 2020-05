Covid in Valdarno aretino, più guariti che malati

Secondo i dati forniti dalla Asl attualmente le persone uscite dalla malattia hanno superato chi sta ancora combattendo contro il Coronavirus

VALDARNO — Il Valdarno aretino ha fatto un altro grande passo avanti verso l’uscita dall’emergenza Coronavirus.

Secondo i dati forniti dalla Asl Toscana Sud Est, le persone guarite dal Covid hanno superato i valdarnesi ancora in cura. I casi Covid registrati nella vallata dall’inizio della pandemia ad oggi sono infatti 324 mentre risultano guariti in 176 (quindi più della metà di tutti i contagiati).

In particolare, il numero dei guariti ha sorpassato quello dei casi ancora attivi in tutti i comuni della vallata(clicca sulla scheda in basso per i dettagli) tranne che a Bucine e Montevarchi paesi che hanno registrato un alto numero di contagi a causa della diffusione del virus tra operatori – e loro familiari - e ospiti delle due case di riposo.

Ricordiamo anche che le vittime del Covid in Valdarno aretino sono ad oggi 31.