Covid: quattro i morti nella Rsa, 87 casi in paese

Drammatico bilancio sul fronte Coronavirus. Il sindaco: “Il 90% dei contagi legato all’ambito sanitario, troppi ritardi nei controlli”

MONTEVARCHI — Quarto decesso nel giro di pochi giorni tra gli ospiti della casa di riposo di Montevarchi. A dare la notizia della morte di un altro degente della struttura dove il Covid si è rapidamente diffuso nelle scorse settimane, è stato il sindaco della cittadina.

Silvia Chiassai ha reso noto che, alla luce dei nuovi otto casi rilevati oggi, in tutto il paese i contagiati dal Coronavirus sono 87. Il 90% delle persone colpite dal Covid-19 sarebbero legati all’ambiente sanitario: colpiti infatti anziani ricoverati nella Rsa, personale che lì lavora oltre a medici e infermieri in servizio in altri ambiti.

Degli 87 casi totali, “Trentasette contagi riguardano gli ospiti della casa di risposo – spiega il sindaco – 12 invece gli operatori al lavoro dentro la struttura più venti persone legate all’ambito sanitario in generale e i loro familiari”.

Illustrando la situazione relativa alla Rsa, il sindaco di Montevarchi ha ricordato che si trovano ancora nell’ospizio di via Pascoli “26 ospiti, dodici dei quali positivi al Covid e sistemati in un nucleo a parte dell’edificio; i restanti quattordici anziani negativi sono in un’altra ala. Vi sono poi 11 degenti presi in carico dalla Asl e trasferiti presso una struttura privata convenzionata di Siena e altri 14 ricoverati presso l’ospedale di Arezzo”.

Chiassai è di nuovo intervenuta sull’emergenza Coronavirus nella Rsa cittadina e in generale sulle strutture della regione: “C’è una vera pandemia che riguarda le Rsa della Toscana. La nostra è la seconda regione – dopo la Lombardia – con il maggior numero di contagiati nelle case di riposo, questo per una mancanza totale di prevenzione. I tamponi sono stati fatti solo dopo i primi casi di Covid. Cronico il ritardo nella risposta dei test. Abbiamo avuto oggi la risposta dei tamponi cui sono stati sottoposti gli operatori della nostra Rsa e nel frattempo hanno lavorato a contatto con gli anziani”.