Viaggio in Grecia: test Covid su altri valdarnesi

Sottoposti ad accertamenti una decina di giovani compagni dei ragazzi rimasti contagiati durante il soggiorno all’estero. Rischio focolaio

VALDARNO — Sarebbero una decina i ragazzi valdarnesi da poco rientrati da una vacanza in Grecia che attendono di sapere se hanno o meno contratto il Coronavirus come i loro compagni di viaggio. Del gruppo di neodiplomati che ha festeggiato la maturità con un soggiorno nell’isola di Corfù, dodici sono risultati positivi al test dopo aver manifestato sintomi sospetti appena tornati a casa (nel conteggio va annoverata anche la mamma di uno di loro probabilmente contagiata proprio dal figlio).

Gli altri ragazzi della comitiva - una decina, appunto – sono stati sottoposti ad accertamenti dalla Asl Toscana Sud Est che ha in carico i pazienti affetti dall’infezione: nelle prossime ore sarà reso noto l’esito del tampone Covid cui sono stati sottoposti. In caso di risultato positivo, si allargherebbe notevolmente il focolaio (ad oggi 13 persone) registrato in questo weekend nel Valdarno aretino che vede coinvolti per lo più ragazzi residenti a Montevarchi, il comune della vallata che nella scorsa primavera è stato duramente colpito dall’emergenza Coronavirus.