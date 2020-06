La carovana guidata da Alex Zanardi a Castiglioni

Obiettivo Tricolore fa tappa all'ombra del Cassero. Il popolare pilota ha varcato le porte del paese accompagnato da Fabianelli, Agnelli, Bennati

CASTIGLION FIORENTINO — Dai confini con la Svizzera fino a santa Maria di Leuca. Questo è il "giro d'Italia" che la carovana "Obiettivo Tricolore, la grande staffetta di Obiettivo3", sta compiendo e che vede impegnati oltre 50 atleti paralimpici tra cui Alex Zanardi ed il castiglionese doc Enrico Fabianelli. Ed oggi ha fatto sosta proprio all'ombra del Cassero.

La staffetta toscana è partita stamani da Firenze per terminare, questa sera, a Montalcino.

Insieme agli atleti di Obiettivo Tricolore tanti appassionati ciclisti e atleti professionisti come Daniele Bennati, che ha accompagnato la carovana durante tutta la tappa odierna.

“La tradizione sportiva di Castiglion Fiorentino viene ancora una volta suggellata da questa bella manifestazione che vede al pari due grandi protagonisti Alex Zanardi e il nostro Enrico Fabianelli” - afferma il sindaco Mario Agnelli.

In un momento difficile e cruciale per il pianeta intero, Obiettivo Tricolore vuol rappresentare proprio l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare tutti insieme per costruire un futuro nuovo. “Anche io sono dovuto ripartire da un momento molto brutto della mia vita, e se non avessi rialzato la testa e lavorato per un nuovo obiettivo oggi non sarei qui”- dichiara Alex Zanardi.