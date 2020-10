Covid, l'Ospedale di Comunità allestisce 12 posti

Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

Come avvenuto nella prima fase dell'emergenza, le Cure Intermedie hanno bisogno di spazi. Ecco gli sviluppi in Valdichiana

FOIANO DELLA CHIANA — Realizzazione di 12 posti Cure Intermedie Covid all'interno dell'ospedale di Comunità di Foiano, come era già avvenuto nel periodo primaverile.

E' uno degli interventi ritenuti urgenti dalla Asl Toscana sud est nel quadro del potenziamento delle Cure Intermedie, cioè quelle strutture extra-ospedaliere residenziali temporanee destinate ai pazienti comunque in situazione di malattia, ma non così tanto grave da avere necessità di risiedere in un ospedale.

Nello specifico, sono stati fatti interventi sulla struttura dell’ospedale per rafforzare i percorsi separati e la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Il personale sarà tutto interno alla Asl a garanzia di una presa in carico professionale e responsabile.

A livello generale, molti sono i lavori messi in campo nel 2020 e altri sono in programma nei prossimi mesi. In Valdichiana le Cure Intermedie sono infatti distribuite su due strutture: un modulo è inserito nell'ospedale della Fratta ed un modulo, appunto, all'interno dell’Ospedale di Comunità di Foiano, i cui servizi avranno nel prossimo futuro ulteriori sviluppi. Il programma della Asl prevede, infatti, di dotare l’area della Valdichiana aretina di nuovi servizi, e tra questi un punto di incontro inteso come "Centro Diurno" per soggetti anziani con patologie croniche come l’Alzheimer. Qui le famiglie potranno trovare risposte senza necessariamente dover spostare i propri cari in altri comuni. Ma anche una casa famiglia che andrebbe a sostituire quella esistente, destinata ai pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di una stabilizzazione non ospedaliera.

"La strada maestra in questa fase emergenziale è quella di rafforzare la sanità territoriale garantendo ai pazienti le massime cure più vicino possibile alla propria residenza - dice la Asl - In quest’ottica l’Ospedale di Comunità di Foiano è in grado di garantire tutto ciò, sia in termini di efficienza che di sicurezza".

La Direzione della Asl, sempre nell’ottica della trasparenza e condivisione, ha informato l’Amministrazione Comunale di Foiano di queste prospettive, trovando grande disponibilità e collaborazione. "Questa è una fase nella quale tutti sono chiamati a compiere il proprio dovere, ognuno nei propri ambiti professionali, avendo sempre come obiettivo primario la salute pubblica e la cura dei pazienti, siano essi Covid o non Covid".