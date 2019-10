La Usl Toscana sud est vende otto immobili

L'Usl Toscana sud est ha messo all'asta otto immobili a Montepulciano, Lucignano e nella frazione di Montione, ad Arezzo

Di questi immobili sei si trovano nel teritorio comunale di Montepulciano: si tratta di un dificio a Pontisecchi (Rsa ed ex Presidio Distrettuale) con base d'asta di 1,1 milioni di euro, tre magazzini, un negozio e un orto murato.

A Montione va invece all'asta un terreno con ruderi, mentre a Lucignano l'Usl vende l'ex spedale Sant'Anna. Per quest'ultimo la base d'asta e di 602mila euro.

A questo link sono disponibili il bando e le schede con descrizioni sulla collocazione, lo stato, il prezzo e le foto di ogni immobile

Nel bando in allegato sono indicate altre informazioni sui lotti e sulle modalità di partecipazione all'asta pubblica.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 7 febbraio 2020.