Mascherine in farmacia, per over 70 a domicilio

Già partita la distribuzione gratuita sull'intero territorio. Kit da 5 protezioni da ritirare sei volte al mese fornendo la tessera sanitaria

AREZZO — Mascherine gratuite per tutti. Come avevamo già detto la Regione ha messo a disposizione un quantitativo sufficiente a garantire le protezioni a tutti i cittadini durante il periodo di emergenza sanitaria.

Sono 1150 le farmacie che hanno aderito all'iniziativa mentre le mascherine non verranno più distribuite nei supermercati.

Possono essere ritirate per tutta la famiglia da un solo componente con tessera sanitaria: ne spetta un kit di 5 alla volta, per un massimo di 6 volte nell’arco di 30 giorni, anche in Comuni diversi da quello di residenza.

Tale distribuzione gratuita interessa i cittadini residenti in Toscana e iscritti all’anagrafe sanitaria della Regione.

La distribuzione delle mascherine andrà avanti per il periodo di emergenza Covid- e il rifornimento sarà costante per cui non ci sarà bisogno di affrettarsi e affollare i punti di distribuzione.

Il Comune di Arezzo si è attivato per distribuire le protezioni ad domicilio di ogni cittadino over 70 residente. Pertanto nei prossimi giorni, grazie ancora ai volontari, arriverà a casa un kit gratuito con 5 mascherine.