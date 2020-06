Misure rigide in città, il Pd attacca Ghinelli

Il consigliere comunale Caneschi non vuole più i "sigilli" nelle aree gioco per bambini. Tra stasera e domani attesa un'ordinanza sulle mascherine

AREZZO — Via libera alle aree gioco per bambini. Questa è la richiesta che il segretario cittadino del Pd e consigliere comunale, Alessando Caneschi, rivolge al sindaco. E lo fa attaccandolo sull'eccessivo controllo, che secondo l'esponente democratico è un'ossessione, che Ghinelli sta attuando in città.

"L'altalena 'sigillata' con il nastro segnaletico bianco rosso - afferma l'esponente democratico - rappresenta al meglio l'Amministrazione Ghinelli. Il buon senso permette di vedere che un bimbo alla volta può salire sull'altalena senza dimenticare che la Regione Toscana con l’ordinanza 60 del 27 maggio ha dato la possibilità, con alcune giuste precauzioni, di rimettere a disposizione le aree di gioco attrezzate per i bambini all’interno dei parchi pubblici. Sono passati 10 giorni e ad Arezzo queste zone sono ancora recintate. Per di più in malo modo: nastro rosso e transenne da strada. Difficile capire se sia più pericoloso il giocare o i meccanismi utilizzati per vietarlo".

La polemica non è casuale e riprende anche quella sulle mascherine che ancora, almeno fino alle 24 di questa sera, sono obbligatorie sempre e comunque in città. Su questo tema il sindaco ha fatto intendere che dopo la due giorni di Fiera Antiquaria avrebbe rivisto le sue posizioni. Tra stasera e domani mattina, infatti, è attesa un'ordinanza che annulli la precedente, permettendo agli aretini di girare più liberamente senza dover sempre indossare la mascherina.

Insomma il Pd chiede più libertà di movimento per i cittadini e il sindaco usa prudenza e cautela perché non vol rischiare di ritornare a dover fare i conti con il virus.

Superando la polemica politica i dati parlano chiaro. La curva del contagio è ai minimi storici, la città è praticamente uscita dall'incubo Covid e la Fiera è ormai passata. Ora la parola, anzi la penna, passa al sindaco per firmare un'ordinanza più liberatoria per gli aretini.