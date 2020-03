Progetto Nonni Sicuri aperto bando e bonus utenze

Coronavirus, le lacrime del medico di Treviglio: «Ho fatto un patto col paziente, non so se potrò rispettarlo»

Iniziativa riservata alle associazioni di volontariato. Spostato al 30 giugno il termine per richiedere le agevolazioni per acqua, luce e gas

AREZZO — In questi giorni di emergenza il Comune sta mettendo ij campo ogni risorsa per alleviare dalle incombenze i cittadini. Soprattutto le fasce più deboli sono quelle a cui viene rivolta maggiore attenzione.

In tal senso il progetto "Nonni Sicuri" garantisce agli over 65 ,con un nucleo familiare anziano, l'espletamento di determinate commissioni da parte del personale comunale o delle associazioni di volontariato. Le attività svolte per conto di questa categoria di cittadini, che supera le 17mila unità in tutto il territorio comunale, vanno dalla spesa all'acquisto di medicine, dal pagamento di bollette alle commissioni urgenti.

Per incrementare questo servizio, il Comune, quindi, ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato e promozione sociale con sede in Arezzo interessate ad attivare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità, alimenti, igiene personale e della casa, farmaci, a favore delle persone anziane che, a causa delle precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente o contare su sostegni familiari. L’avviso dettaglia le condizioni di partecipazione e di rimborso delle spese. Modulistica e informazioni: http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-gestione-settore-abitativo-e-sociale/bandi/avviso-pubblico-per-lattivazione-del-servizio-di-spesa-a-domicilio-progetto-201cnonni-sicuri201d/

Domanda entro le 13 di giovedì 26 marzo per posta elettronica certificata: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Inoltre, l'Amministrazione comunale informa che non c'è nessuna immediata incombenza per i cittadini beneficiari dei bonus acqua, luce e gas in scadenza 31 marzo e 30 aprile.

In entrambi questi casi potranno richiedere il rinnovo dell’agevolazione entro il 30 giugno.