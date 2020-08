Calici di Stelle e fumetti in Valdichiana

Il vignettista Jacopo Paoletti, domani sera venerdì 7 agosto, sarà ospite di Camperchi. Passeggiate tra vigneti e degustazioni a partire dalle 18,30

AREZZO — Prosegue in tutta la Toscana la programmazione di Calici di Stelle, l'evento che fino al 16 agosto inebrierà le serate in cantina. Grazie alla collaborazione tra il Movimento Turistico del Vino Toscana e la Scuola Internazionale Comics di Firenze, quest'anno le degustazioni saranno accompagnate da fumettisti che "illustreranno" ogni appuntamento.

In tutta la Toscana, dal Brunello di Montalcino al Vino Nobile di Montepulciano, dalla Vernaccia di San Gimignano al Chianti, passando per Carmignano e per la Maremma fino a Bolgheri, le occasioni per scoprire i segreti del buon vino non mancheranno.

Si va dai picnic sui prati passeggiando nei parchi delle tenute, alle visite dei vigneti in pieno vigore. Musica, degustazioni non solo di vino, ma anche di prodotti della tradizione toscana con le cene sotto le stelle, fino alla classica visione delle stelle grazie alla collaborazione tra le cantine e i vari gruppi di Astrofili che partecipano all’iniziativa.

In alcune cantine ci sarà anche un fumettista, che disegnerà a mano libera temi legati al vino e alle stelle e non solo.

Ecco gli appuntamenti del prossimo fine settimana in provincia di Arezzo.

Venerdì 7 agosto Camperchi (www.camperchi.com) ospiterà il fumettista Jacopo Paoletti. L'azienda si trova a Civitella in Val di Chiana e aprirà i suoi cancelli alle ore 18,30 per una passeggiata tra i vigneti. Qui gli ospiti saranno accolti da una guida che racconterà la storia della cantina e spiegherà il ciclo di produzione. Poi si passerà alla degustazione organizzata in uno splendido giardino. Agli ospiti saranno serviti assaggi di prodotti tipici locali e verranno scelti con cura i calici di vino in abbinamento. Prezzi da 10 e 15 euro in base alla degustazione.

Prenotazione anticipata. Per prenotare la visita contattare la cantina inviando un’email a marketing@camperchi.com oppure telefonando al 3929324039.

Sabato 8 e venerdì 14 agosto dalle ore ore 17 alle 21 ci sarà il tour dei vigneti e della cantina "I Vicini" (www.iviciniwinery.com) di Pietraia di Cortona. La degustazione è gratuita per coloro che acquisteranno una scatola da 6 bottiglie (anche mista). Il costo per le singole degustazioni di 3/6 vini è di 15 euro a persona, senza acquisto di vino.

Per prenotare la visita contattare la cantina inviando un’email a info@ivicinicortona.it oppure telefonando al 3385962031.

Sabato 8 agosto, dalle 19, apericena con prodotti tipici locali e calice di vino per poi passare ad osservare il Cielo e le stelle presso la Tenuta di Frassineto (www.tenutadifrassineto.com). Per prenotare la visita contattare la cantina inviando un’email a shop@tenutadifrassineto.com oppure telefonando al 3714956539.