Cesvot, oggi riaprono le sedi cittadine

Teminata l'assistenza da remoto, gli uffici di via Petrarca sono di nuovo operativi. Ingressi contingentati e con obbligo di mascherina

AREZZO — Centro Servizi di Volontariato Toscana riprende le attività dalle sedi locali. In questi mesi di lockdown la continuità di servizio era garantita da remoto, ma da oggi gli operatori torneranno a ricevere personalmente chi avrà bisogno di aiuto.

Ovviamente tutte le regole anticontagio dovranno essere rispettate per poter accedere alle sedi Cesvot. Solo ingressi contingentati con obbligo di mascherina e del rispetto delle distanze di sicurezza.

“Dopo questo periodo di lockdown – spiega Leonardo Rossi, presidente della delegazione Cesvot di Arezzo - la nostra delegazione riapre con i propri servizi. La riapertura ha un importante significato non solo pratico ma anche simbolico. Per le prossime settimane seguiremo un orario ridotto che tornerà, ci auguriamo velocemente, a pieno regime in base alla gestione dell'emergenza sanitaria. Abbiamo adottato i protocolli previsti dalla sicurezza, con ingressi scaglionati e tutte le precauzioni necessarie.”

Per info e appuntamenti area.sud@cesvot.it 0575 299547

Gli uffici di Arezzo, Via Petrarca 9, seguiranno il seguente orario settimanale: lunedì 10-13, martedì 10-13 e mercoledì 14-17.