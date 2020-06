"Che tenerezza, fanno la morale al Centro Destra"

Fratelli d'Italia Arezzo attacca il Movimento 5 stelle e il PD

AREZZO — Fratelli d'Italia Arezzo si dichiara "sconcertata dalle puerili illazioni contenute nel comunicato del MoViMento 5 stelle di Arezzo e dalle moralistiche prese di posizioni di chi, come Caneschi e Ruscelli, forse dovrebbero fare un esame di coscienza al proprio partito, il PD, prima di aprire bocca".

E continua: "Certo chi come i 5 stelle ha messo:1) l'Azzolina a fare il ministro dell'istruzione; 2) Di Maio a fare il ministro degli esteri; 3) a fare il Vice ministro delle infrastrutture tale Cancellieri, che scambia una nave per accogliere i migranti per una nave per turisti; 4) il ministro Bonafede che scarcera i mafiosi; 5) parenti e amici in posti delicatissimi senza alcun merito, se parla di meritocrazia, appare grottesco. Il PD poi che deve chiarire in Toscana e nel Lazio le questioni sulle mascherine farlocche, in Emilia-Romagna le morti nelle RSA, in Toscana altre anomalie in merito ad altre forniture e la gara sul TPL, senza dimenticare Bibbiano e i disastri al governo, la morale la faccia prima a se stesso, un partito che da una vita è sistema di potere e poltronificio. Sarebbe poi da radiografare le carriere di ogni dirigente del PD degli ultimi 20 anni per vedere se si riscontra qualche anomalia".

Fino a prova contraria i risultati ottenuti da Francesco Macrì in Estra sono eccezionali, "rispetto al nulla cosmico del passato. Certamente delle incomprensioni e delle scintille interne alla maggioranza di Centro Destra ci sono state, forse simili a quelle che hanno portato a litigare molti in politica nel tempo, in ogni schieramento, ma da qui a vedere reati dove si fa fatica a vedere qualcosa di diverso di una politica di livello non eccelso, ce ne corre. Tutto il resto è noia".