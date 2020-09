Covid, 17 casi in più in 24 ore nell'Aretino

Numeri in crescita nel territorio provinciale. Una donna è ricoverata in Malattie Infettive. In Toscana 92 nuovi contagiati

AREZZO — Continuano a salire i casi di persone positive in provincia di Arezzo. Dalle 14 di ieri alla stessa ora di oggi, se ne contano 17 in più.

Ecco i dettagli in base ai Comuni di sorveglianza:

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

-bambina di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

-uomo di 27 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Spagna, asintomatico

Comune di sorveglianza Arezzo:

- donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

-donna di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- donna di 79 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- uomo di 81 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- donna di 69 anni tampone di screening durante il ricovero, asintomatica (ricoverata presso Ospedale San Donato Malattie Infettive);

Comune di sorveglianza Bibbiena

- donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

- uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

Comune di sorveglianza Cavriglia

- donna di 43 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica

Comune di sorveglianza Sansepolcro

- uomo di 79 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dall'Albania, esito rilevato da screening in Pronto Soccorso, sintomatico

Comune di sorveglianza Cortona

- donna di 70 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, indagine in corso

Comune di sorveglianza Lucignano

- donna di 45 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

- uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

La Asl ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. La stessa ha evidenziato per il momento, 26 contatti per i casi di Arezzo che sono già in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.328 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati in Malattie infettive ed 1 in Terapia Intensiva dell’Ospedale di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso 1.919. tamponi.

Dal 26 agosto ad oggi, alla stazione di Arezzo sono stati effettuati 1488 tamponi, di cui 34 nelle ultime 24 ore.

In Toscana sono invece 92 i casi in più rispetto a ieri (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening): il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. Delle 92 positività odierne, 15 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 28% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Gli attualmente positivi sono oggi 2.214, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 87 (7 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in più).

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano, quindi, 1.147 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 176 a Massa Carrara, 148 a Lucca, 91 a Pisa, 65 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.