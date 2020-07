Covid, nessun nuovo caso nell'aretino

Coronavirus, Zaia: «Otto nuovi positivi, piccolo 'warning' per Veneto»

Nella Toscana sud est sono stati riscontrati due contagiati, entrambi nel senese. Sono 39 le persone ancora contagiate in tutta l'Area Vasta

AREZZO — Nessun nuovo caso di contagio da Covid 19 in provincia di Arezzo. Lo comunica la Asl Toscana sud est, che riporta due nuovi contagiati nel senese e più precisamente a Chiusdino.

La Asl Toscana sud-est ha attualmente 39 casi in carico, di cui 21 persone in isolamento domiciliare, 8 in ospedale, 5 nelle Rsa mentre 4 sono i ricoverati extra Asl.

Sono 1.363 le persone definitivamente guarite in tutta l'Area Vasta.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 708 tamponi.