Covid, altri 15 casi nell'Aretino e 51 isolati

Contagi in città ed in tutte le vallate. Molti giovani rientrati dalle vacanze. Sale il numero dei ricoveri. In Toscana 92 persone positive al tampone

AREZZO — Il Coronavirus continua ad espandersi in provincia di Arezzo. Anche oggi 15 persone sono risultate positive al tampone in città e in tutte le vallate.

Torna a salire la curva del contagio anche in Toscana dove sono stati riscontrati altri 92 casi, di cui 25 collegabili a rientri dall'estero o da altre regioni italiane, mentre nel 45% dei casi si tratta di persone che hanno contratto il virus in seguito a contatti con positivi.

L'aggiornamento odierno in provincia di Arezzo vede i seguenti nuovi contagi:

Arezzo (2 casi)

- Donna di 20 anni, già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata da Rimini, asintomatica.

Bibbiena (6 casi)

- Ragazza di 13 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dall’India, asintomatica.

- Ragazza di 16 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contato di caso, rientrata da Cervia, asintomatica.

- Ragazzo di 19 anni, già in isolamento domiciliare in quanto in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico.

- Ragazzo di 20 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico.

- Donna di 36 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dall’India, paucisintomatica.

- Donna di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dall’india, asintomatica.

Chiusi della Verna

- Ragazza di 17 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Castiglion Fiorentino (2 casi)

- Donna di 27 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Sardegna.

- Uomo di 32 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Monte San Savino

- Ragazzo di 24 anni, già in già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, asintomatico.

Montevarchi

- Donna di 73 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall’Albania, asintomatica.

Castiglion Fibocchi

- Uomo di 53 anni, già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Sansepolcro

- Ragazzo di 9 anni, già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Il Dipartimento di Prevenzione, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti isolando 51 persone collegate ai nuovi contagiati.

Attualmente, nella Asl Toscana sud est, ci sono 318 positivi mentre 2.298 sono le persone in quarantena in quanto contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Salgono a 3 le persone ricoverate presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Donato.

Dal 26 agosto fino alle 18 di oggi, presso la postazione ubicata nei pressi della Stazione di Arezzo, la Asl ha effettuato un totale di 407 tamponi, di cui 86 nella giornata odierna.