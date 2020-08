Covid, un altro contagio di ritorno in Valdarno

In serata la Asl comunica che è stato riscontrato positivo un 38enne rientrato da un viaggio in Romania

BUCINE — In tarda serata la Asl Toscana sud-est comunica che un 38enne, residente nel comune di Bucine, è stato riscontrato positivo al Coronavirus.

L'uomo, che si trova in isolamento domiciliare, era appena rientrato da un viaggio in Romania ed ha mostrato evidenti sintomi del virus all'arrivo in Italia. La Asl ha già provveduto anche ad isolare i tre contatti stretti del 38enne.

Sale così a 18 il numero odierno dei contagiati in tutta la regione e di questi ben 8 sono riferibili all'Area Vasta, che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

I contagi di ritorno sono il "nuovo problema" che preoccupa anche la Toscana. Il governatore Rossi ha chiesto maggiori controlli negli aeroporti. Ma non solo, tutti i passeggeri che viaggiano sono tenuti a comunicare alle compagnie aeree il loro domicilio in Italia e questo per monitorare ancora meglio la situazione. Inoltre, per chi rientra da determinati paesi, come la Romania e Albania, vige l'obbligo di restare in quarantena. Questa può essere trascorsa presso il proprio domicilio ma qualora le condizioni non consentano un reale isolamento, allora la Asl sta attivando convenzioni con hotel adeguati ad accogliere dette persone.