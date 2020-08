Covid, nell'Aretino ci sono tre nuovi casi

I positivi, registrati nelle ultime 24 ore, si trovano in Valdarno

AREZZO — Sono 3 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo. Ecco i dettagli:

- Uomo di 31 anni, residente a Montevarchi, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrato dalla Sardegna e da Rimini;

- Donna di 21 anni, residente a San Giovanni Valdarno, paucisintomatica, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrata dall’Albania;

- Uomo di 20 anni, residente a San Giovanni Valdarno, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrato dalla Sardegna e Rimini.

A livello di Asl Toscana Sud Est, invece, i nuovi casi sono 9

In Toscana sono 44 in più rispetto a ieri, di cui 7 ricollegabili a rientri dall'estero e 7 ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.059 tamponi. Oggi non si registrano decessi. In Toscana, le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 44 (2 in più rispetto a ieri), 5 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri).