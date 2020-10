Emergenza Covid, altri 302 aretini contagiati

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Superano cento i casi riscontrati nel capoluogo. Numeri altissimi anche in Valdarno. Decedute due persone. In Toscana 1966 positivi

AREZZO — Un'altra giornata nera, un altro record di casi in provincia di Arezzo. Sono 302 le persone riscontrate positive al Covid sull'intero territorio.

Il capoluogo continua a far registrare numeri altissimi con 105 nuovi contagiati e di questi ben 19 provengono da una struttura residenziale. Anche in Valdarno (120) la situazione sta diventando critica con Montevarchi, San Giovanni e Terranuova le città più colpite dal virus. In Casentino i casi odierni sono 18 mentre in Valtiberina 4.

Aumenta il numero dei giovani che hanno contratto la malattia. Oggi 11 bambini e 42 ragazzi, con un'età inferiore a 18 anni, sono risultati positivi.

Tanti, ben 95, coloro che sono risultati contagiati dopo essere stati a contatto con un caso accertato.

Sono 76 gli aretini che, dichiarati "debolmente positivi", attendono l'esito del secondo tampone.

Aumentano anche i nuovi ricoveri, oggi 15. All'ospedale San Donato ci sono attualmente 92 pazienti con il Covid e di questi 16 presso il reparto di "Terapia Intensiva".

Purtroppo si registra il decesso di altre due persone. Entrambe residenti in Valdarno. Un uomo di 78 anni, con un quadro clinico complesso, morto all'ospedale San Donato e un 60enne affetto da grave patologia spirato presso il proprio domicilio.

Nell'Area Vasta i casi odierni sono stati 437 di cui 302 in provincia di Arezzo, 66 in quella di Grosseto e 69 nel senese che portano il numero totale dei positivi a 3746.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4721 tamponi.

Ecco il dettaglio dei casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo:

Arezzo (105 casi)

- Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare

- Donna di 41 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 71 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 88 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 9 anni isolamento domiciliare

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 19 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

- Donna di 26 anni isolamento domiciliare

- Donna di 26 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 29 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 35 anni isolamento domiciliare

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

- Donna di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 65 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

- Donna di 69 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 84 anni isolamento domiciliare

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 86 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 91 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

- Uomo di 55 anni Ricovero in ospedale

- Uomo di 74 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 95 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 55 anni Ricovero in ospedale

- Uomo di 70 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 83 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 53 anni struttura residenziale

- Donna di 36 anni struttura residenziale

- Uomo di 53 anni struttura residenziale

- Uomo di 57 anni struttura residenziale

- Donna di 63 anni struttura residenziale

- Uomo di 76 anni struttura residenziale

- Uomo di 76 anni struttura residenziale

- Donna di 78 anni struttura residenziale

- Donna di 85 anni struttura residenziale

- Uomo di 85 anni struttura residenziale

- Donna di 86 anni struttura residenziale

- Donna di 87 anni struttura residenziale

- Donna di 94 anni struttura residenziale

- Donna di 95 anni struttura residenziale

- Donna di 96 anni struttura residenziale

- Donna di 96 anni struttura residenziale

- Donna di 97 anni struttura residenziale

- Donna di 97 anni struttura residenziale

- Donna di 99 anni struttura residenziale

Bibbiena (4 casi)

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Bucine (14 casi)

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare

- Donna di 28 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 59 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

- Donna di 41 anni isolamento domiciliare

- Donna di 79 anni isolamento domiciliare

Capolona

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Castelfranco Di Sopra

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

Castelfranco-Piandiscò (11 casi)

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

- Bambina di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare

Castiglion Fiorentino (7 casi)

- Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Cavriglia (8 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Civitella In Val Di Chiana (12 casi)

- Donna di 76 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare

- Donna di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 62 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

- Donna di 92 anni struttura residenziale

- Donna di 95 anni struttura residenziale

Cortona (12 casi)

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

- Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Foiano Della Chiana (7 casi)

- Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 48 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 82 anni Ricovero in ospedale

Laterina-Pergine Valdarno (9 casi)

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 78 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 26 anni isolamento domiciliare

Loro Ciuffenna (4 casi)

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Lucignano (2 casi)

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare

Marciano Della Chiana (4 casi)

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 30 anni isolamento domiciliare

- Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 48 anni isolamento domiciliare

Monte San Savino (11 casi)

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 74 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 71 anni Ricovero Extra-Usl

Montevarchi (31 casi)

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

- Donna di 26 anni isolamento domiciliare

- Donna di 33 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 36 anni isolamento domiciliare

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 41 anni isolamento domiciliare

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 66 anni isolamento domiciliare

- Donna di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 71 anni isolamento domiciliare

- Donna di 80 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 86 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 72 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 74 anni Ricovero in ospedale

- Donna di 64 anni Ricovero in ospedale

Pieve Santo Stefano

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

Poppi (4 casi)

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio-Stia (4 casi)

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

San Giovanni Valdarno (25 casi)

- Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 34 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 65 anni isolamento domiciliare

- Donna di 71 anni isolamento domiciliare

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare

- Donna di 82 anni isolamento domiciliare

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare

- Donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 34 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

- Donna di 71 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 76 anni Ricovero in ospedale

Sansepolcro (3 casi)

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

Subbiano (5 casi)

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Terranuova Bracciolini (17 casi)

- Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

- Donna di 58 anni isolamento domiciliare

- Donna di 69 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 76 anni isolamento domiciliare

- Donna di 78 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 84 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 77 anni Ricovero in ospedale

Provincia di residenza Exta Asl (6 casi)

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

- Donna di 66 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

- Donna di 31 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare