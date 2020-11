Covid, un altro picco in provincia di Arezzo

Sono 265 i casi riscontrati in tutto il territorio. Aumentano i positivi in Valdichiana. Al San Donato 136 pazienti più altri 6 a Nottola

AREZZO — Altri 265 positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo

Nel capoluogo oggi sono stati accertati 91 casi. In Valdichiana si è verificato un picco con 59 contagiati e di questi ben 16 a Cortona, 15 a Civitella e 12 a Monte San Savino. Sono 83 i positivi in Valdarno con Montevarchi, Laterina-Pergine e San Giovanni le località più colpite. Sempre 20, così come ieri, i positivi in Casentino mentre in Valtiberina i contagiati sono 12.

La più piccola è una neonata di Castelfranco-Pinadiscò mentre il più anziano è un 90enne di Arezzo ricoverato al San Donato.

Tanti i nuovi ricoverati. Oggi 10 persone sono state trasferite negli ospedali Covid e di queste 6 residenti ad Arezzo così come i 3 positivi riscontrati nelle Strutture residenziali.

Attualmente al San Donato ci sono 136 ricoverati nei reparti Covid e di questi 117 in "Malattie Infettive" mentre 19 in "Terapia Intensiva". Sono 6 i pazienti aretini in "Rianimazione" a Nottola.

Il Dipartimento di Prevenzione ha posto in isolamento altri 258 aretini che sono stati a contatto stretto con i nuovi casi.

Ci sono anche 38 persone "debolmente positive" che attendono l'esito del secondo tampone per accertare, o meno, la positività al virus.

In tutta l'Area Vasta sono stati riscontrati 424 nuovi casi: 265 in provincia di Arezzo, 72 Grosseto e 86 Siena.

I positivi attualmente in carico alla Asl Toscana sud est sono 5.670 a domicilio, 45 presso le strutture di Cure Intermedie e 41 presso l'albergo sanitario. Salgono a 9.062 le persone residenti nelle tre province dell'Area Vasta in isolamento domiciliare.

Sale la curva del contagio anche nel resto della Toscana. Sono 2.787 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore.

Il 28% delle persone che si sono sottoposte a tampone è risultato positivo. Una percentuale elevata che testimonia come il virus si si stia espandendo in tutta la regione.

Sono 41.583 i toscani al momento malati. La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila: 40.001 per la precisione), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (70 in più nelle ultime ventiquattro ore), di cui 214 in Terapia Intensiva (5 in più).

L'età media dei 2.787 casi odierni è di circa 46 anni circa.

Sale anche il numero dei guariti che, rispetto a ieri, è cresciuto di 614 unità.

Purtroppo continuano ad aumentare anche i decessi. Oggi sono 30 le persone mote in Toscana a seguito di complicazioni dovute al Coronavirus. Si tratta di 20 uomini e 10 donne con un'età media di 82 anni.

Ecco il dettaglio della situazione odierna in provincia di Arezzo.

Anghiari (3 casi)

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

- Donna di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Arezzo (82 casi)

- Bambina di 7 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 19 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

- Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 23 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

- Donna di 28 anni isolamento domiciliare

- Donna di 32 anni isolamento domiciliare

- Donna di 35 anni isolamento domiciliare

- Donna di 35 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 36 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

- Donna di 63 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 70 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 71 anni isolamento domiciliare

- Donna di 78 anni isolamento domiciliare

- Donna di 90 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

- Bambina di 1 anni isolamento domiciliare

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

- Donna di 58 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 59 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

- Donna di 63 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

- Donna di 69 anni isolamento domiciliare

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 72 anni isolamento domiciliare

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare

Bibbiena (3 casi)

- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

Bucine (5 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 74 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

Capolona (2 casi)

- Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare

Caprese Michelangelo

- Bambina di 5 anni isolamento domiciliare

Castel San Niccolò (4 casi)

- Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare

- Donna di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 35 anni isolamento domiciliare

Castelfranco-Piandiscò (9 casi)

- Bambina di 0 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 29 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 74 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare

Castiglion Fiorentino (9 casi)

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 69 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 71 anni isolamento domiciliare

- Donna di 81 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Cavriglia (7 casi)

- Bambino di 4 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Civitella in Valdichiana (14 casi)

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 82 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

- Donna di 28 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 89 anni isolamento domiciliare

Cortona (16 casi)

- Bambina di 1 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 64 anni isolamento domiciliare

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 58 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 69 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 76 anni isolamento domiciliare

- Donna di 82 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Foiano Della Chiana (4 casi)

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

Laterina-Pergine Valdarno (13 casi)

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 34 anni isolamento domiciliare

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 76 anni isolamento domiciliare

Loro Ciuffenna (3 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

Marciano Della Chiana (4 casi)

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

Monte San Savino (12 casi)

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 94 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 68 anni isolamento domiciliare

- Donna di 79 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 80 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 81 anni isolamento domiciliare

Montevarchi (25 casi)

- Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 28 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 53 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Ortignano-Raggiolo

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

Pieve Santo Stefano (2 casi)

- Uomo di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Poppi

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio-Stia (3 casi)

- Bambino di 10 anni isolamento domiciliare

- Donna di 46 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

San Giovanni Valdarno (11 casi)

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

- Donna di 30 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

- Donna di 70 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Sansepolcro (4 casi)

- Bambina di 3 anni isolamento domiciliare

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

- Donna di 79 anni isolamento domiciliare

Subbiano (5 casi)

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 30 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Talla

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare

Terranuova Bracciolini (8 casi)

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

- Donna di 67 anni isolamento domiciliare

- Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 52 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ricoverati:

Comune di sorveglianza Sansepolcro (2 ricoveri)

- Donna di 63 anni Ricovero Extra-Usl

- Donna di 88 anni Ricovero In Ospedale

Comune di sorveglianza Arezzo (6 ricoveri)

- Uomo di 32 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 73 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso

- Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 90 anni Ricovero In Ospedale

- Donna di 59 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 86 anni Ricovero In Ospedale

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò (1 ricovero)

- Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale

Strutture residenziali

Comune di sorveglianza Arezzo (3 casi)

- Uomo di 61 anni Struttura residenziale

- Uomo di 61 anni Struttura residenziale

- Uomo di 58 anni Struttura residenziale, contatto di caso

Comune di sorveglianza Cavriglia

- Uomo di 37 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Extra Asl (4 nuovi casi)

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.657 tamponi.