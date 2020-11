Covid, aumentano i casi e le vittime del virus

Sono 126 i nuovi positivi. Il capoluogo ed il Valdarno i più contagiati. Morte tre persone al San Donato. Aumentano i quarantenati

AREZZO — Tornano a salire i casi in provincia di Arezzo. Se ieri i positivi erano 114 oggi i nuovi contagiati sono 126. Lieve incremento che conferma quanto il virus sia ancora presente ed insidioso sull'intero territorio.

Sono sempre tanti i casi nel capoluogo, che anche oggi ha fatto registrare 48 positivi. Anche in Valdarno la situazione torna ad essere pesante con altri 47 casi e di questi più della metà sono tra Montevarchi e San Giovanni.

Boccata d'ossigeno in Valdichiana che conta solo 12 contagiati. Continuano ad aumentare i casi a Sansepolcro dove anche oggi sono stati riscontrati 8 dei 10 positivi della Valtiberina.

Migliora la situazione in Casentino dove i casi odierni sono appena 9. Dopo giorni tranquilli torna il virus a Chiusi della Verna con 2 nuovi positivi.

Sale ancora il numero delle persone decedute. Nelle ultime 24 ore sono morti 3 aretini ricoverati al San Donato. Si tratta di due uomini di 81 e 89 anni residenti a Terranuova Bracciolini e una 90enne di Castiglion Fiorentino.

I ricoverati all'ospedale cittadino sono 135 (ieri erano 139) e di questi 112 si trovano in "Malattie Infettive" e 23 in "Terapia Intensiva". Sono sempre 6 gli aretini in "Rianimazione" a Nottola.

Si abbassa l'età dei nuovi contagiati che oggi interessa prevalentemente i 40enni.

Attualmente in tutta la provincia ci sono 3.408 contagiati, 116 in meno rispetto a ieri. I guariti odierni sono 63 mentre il numero dei quarantenati aumenta di 262 unità e arriva a 4.773 persone poste in isolamento domiciliare.

Sono 1.290 i tamponi eseguiti dalla Asl nelle ultime 24 ore su tutto il territorio aretino.

In tutta l'Area Vasta sono 238 i nuovi casi e di questi 126 in provincia di Arezzo, 58 in quella di Siena e 51 nel grossetano. Tre i positivi extra Asl.

Sono 1.929 i casi in tutta la Toscana. Clicca qui per vedere l'andamento del contagio in regione.

Ecco il dettaglio dei casi riscontrati oggi in provincia di Arezzo