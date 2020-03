Da stamani chiusa la Unoaerre, Chimet resta aperta

La storica azienda orafa blocca la produzione. Dipendenti in ferie per almeno una settimana. Già ferme molte imprese aretine

AREZZO — Il Coronavirus ferma anche gran parte delle industrie aretine.

Questa mattina i cancelli sono rimasti chiusi alla storica Unoaerre, dipendenti tutti in ferie almeno per una settimana. Non ferma l'attività, invece, l'altro gioiello di casa Squarcialupi ovvero la Chimet, che continua a raffinare metalli preziosi ma mettendo in campo un'accurata forma di prevenzione dal contagio per i tanti lavoratori.

Sempre nel settore orafo dalla scorsa settimana molte aziende avevano spento i forni e assegnato le ferie ai propri dipendenti.

Anche il colosso dei prefabbricati Baraclit ha chiuso lo stabilimento di Bibbiena.

La situazione è difficile e gran parte delle aziende preferiscono sospendere l'attività.

A tal riguardo anche il sindaco Ghinelli ha mostrato preoccupazione e riferendosi alla situazione in Lombardia, dove molte fabbriche hanno chiuso, ricorda l'importanza di mantenere vivo il tessuto economico e sociale del Paese.