Dai cuochi contadini una nuova visione del cibo

Venti operatori agrituristici diplomati a "distanza". La soddisfazione di Coldiretti e del presidente Lidia Castellucci

AREZZO — Lo scorso marzo a poche ore dal primo lockdown, Terranostra l’Agriturismo Campagna Amica Arezzo si era riunita in un convegno dedicato alla distintività dell’Agriturismo con oltre 150 operatori del settore e in quell’occasione era partita la prima formazione a livello provinciale dei nuovi Cuochi contadini.

Adesso, nel giorno in cui la Toscana, e quindi anche la provincia di Arezzo, entra in zona arancione e con tutte le difficoltà che questo significa per le imprese agricole, ad 8 mesi di distanza dal suo inizio, sfruttando le potenzialità della rete, l’Associazione ha portato a termine grazie al sistema di videoconferenze il percorso formativo, diplomando 20 operatori agrituristici con tanto di consegna dell'attestato, delle divise e applausi finali nonostante le distanze.

“La nostra agricoltura è distintiva, è ambiente, è tutela del territorio e proprio da queste parole chiave che nasce la figura del Cuoco contadino – commenta Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo - i nostri agricoltori sono coloro che al mattino presto vanno a raccogliere i prodotti nel campo e poche ore dopo preparano dei piatti per gli ospiti dell’agriturismo a base delle eccellenze di stagione, questo è un nuovo valore carico di significato. Cerchiamo così di trasformare la visione del cibo, non si pensa alla ricetta ma si parte dal prodotto, della stagionalità, della sostenibilità, dal territorio poi si va in cucina e si riporta a tavola la tradizione, la ricetta della nonna. Abbiamo voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo nonostante le difficoltà oggettive anche per le nostre imprese che con la semi chiusura di oggi andranno ulteriormente ad aggravarsi”.

I diplomati arrivano da tutta la provincia e sono titolari o lavorano presso gli agriturismi di Campagna Amica, alcuni fanno già la somministrazione pasti, altri la faranno nei prossimi mesi e poi c’è chi l’agriturismo lo ha appena aperto e che aspetta di vedere i suoi primi ospiti.