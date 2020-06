Dario Sallustio, il nuovo questore saluta la città

Maltempo nel Lazio: strade allagate, auto sott'acqua e un ponte crollato in provincia di Frosinone

Dirigente giovane, 55 anni, dinamico e attivo con una recente esperienza come capo della Polizia Stradale di Ancona

AREZZO — E' alla sua prima volta da questore ma Dario Sallustio di esperienza ne ha e anche tanta. Originario del Piemonte, è nato a Torino 55 anni fa, il nuovo capo della Polizia di Arezzo ha avuto un passato molto attivo, passando dall'attività volta al contrasto della criminalità organizzata a quella contro il sequestro di persona, prima di essere nominato dirigente e guidare la Stradale di Ancona.

Insomma un questore dinamico che viene da un'esperienza importante sul campo e che si è formato proprio in prima linea. Questo è Dario Sallustio che da questa mattina dirige la Questura di Arezzo.

Al suo "debutto" con la stampa locale non ha nascosto l'emozione, è il suo primo grande incarico.

Certo, è arrivato da meno di 24 ore e di Arezzo conosce ben poco ma ha le idee molto chiare.

"Mi sono insediato ieri, non conoscevo questa realtà della Toscana che, tra le altre cose, trovo bellissima. Voglio salutare tutti gli aretini ai quali assicuro il mio massimo e totale impegno in favore della città e della provincia, grazie anche ad un apparato molto qualificato di uomini e donne della Polizia di Stato che presidiano il territorio. Da quello che ho appreso Arezzo è una provincia molto tranquilla e tale deve rimanere. Ma come da mia abitudine terrò sempre la guardia molto alta".

Sulla situazione attuale, Dario Sallustio sottolinea come in questo momento emergenziale sia importante evitare gli assembramenti e garantire il corretto distanziamento interpersonale al fine di evitare ogni possibilità di contagio.