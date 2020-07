Due furti sventati in poche ore

Entrambi in città. Un malvivente cerca di rubare alcuni capi d'abbigliamento mentre un altro tenta di svuotare il registratore di cassa di un bar

AREZZO — Due furti sventati dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo.

Ieri sera, introno alle 18,40 è arrivata al 113 la notizia di un reato commesso presso il noto punti vendita "Ovs". Il malvivente, dopo aver arraffato alcuni capi di abbigliamento, taglia i dispositivi antitaccheggio ed aocculta la refurtiva dentro uno zaino per poi allontanarsi dal negozio. Sul posto gli uomini della Volante che individuato e rintracciato lo straniero nei pressi di via Vittorio Veneto. Per l'uomo scattano le manette per furto aggravato.

Dai successivi accertamenti emerge che lo straniero non è nuovo a queste "imprese" essendo più volte tratto in arresto per i medesimi reati.

Sempre ieri sera, intorno alle 23,40, il 113 riceve la segnalazione del tentativo di furto presso il bar “Cafè de Paris” in via Madonna del Prato. In questo caso il malfattore, approfittando di un momento di distrazione del titolare dell'attività impegnato nelle registrazione di un cliente presso la struttura ricettiva attigua al bar, va dietro il bancone e tenta di forzare il registratore di cassa.

Sul posto interviene immediatamente la Polizia di Stato che trae in arresto l'uomo.