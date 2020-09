Giorgia Meloni scalda il salotto buono della città

Oltre 200 persone in piazza Grande per la leader di Fratelli d'Italia che ha parlato del ruolo strategico di Arezzo nelle prossime elezioni

AREZZO — Il salotto chic della città apre le porte a Giorgia Meloni. Erano oltre 200 gli aretini presenti in piazza Grande all'aperitivo con la leader di Fratelli d'Italia. Lei, si è fatta attendere per più di due ore ma quando è arrivata, intorno alle 21,30, ha acceso subito la piazza.

Ha toccato i temi caldi che "agitano" la politica nazionale. Ha parlato di scuola, lavoro, sostegno alle imprese, riduzione di tasse ma anche del ruolo strategico di Arezzo alle prossime elezioni regionali e del buon operato di Ghinelli.

Giorgia Meloni è giunta in città dopo un tour della Toscana in un giorno, ma nonostante i chilometri percorsi è apparsa brillante e battagliera. Ha parlato pochi minuti, quelli necessari a "scaldare" i tanti sostenitori.

In piazza Grande c'era lo stato maggiore aretino di Fratelli d'Italia al gran completo, capeggiato da Francesco Macrì. Molti anche i candidati alle prossime elezioni tra cui il capolista alle regionali Gabriele Veneri e quella alle comunali Giovanna Carlettini. Non sono mancati i "politici di area", con Alessandro Ghinelli che ha accolto Giorgia Meloni fuori dal ristorante, nonostante una signora si sia infilata in mezzo per l'immancabile selfie.

Nel corner allestito davanti alla Logge, verso Piaggia San Martino, molti personaggi pubblici del territorio tra i quali spiccava, in un elegantissimo e sofisticato completo bianco, Silvia Chiassai. Non è passata inosservata nemmeno la presenza di Mario Agnelli che, durante la lunga attesa prima dell'arrivo di Giorgia Meloni, ha "tenuto banco" tra i tanti ospiti presenti.

Insomma, un incontro breve ma intenso tra la Meloni ed i suoi sostenitori che, dopo una mezz'ora dedicata a scattare foto e selfie con la leader di Fratelli d'Italia, hanno lasciato piazza Grande ai tanti turisti e aretini che affollavano, nel rispetto delle regole, i tavolini dei locali presenti.