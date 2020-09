Il viaggio geniale di Temporelli, tappa al Mumec

Oltre 1200 chilometri, tra bici e treno, per ricostruire le vite e le idee di coloro che hanno cambiato la storia. Visita anche al museo aretino

AREZZO — Un viaggio che potremo definire una "missione" per raccontare il sapere.

12 giorni, 12 città, 8 regioni, 800 chilometri in bicicletta, 400 in treno. Questa l’impresa del milanese Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico, che attraverserà l'Italia, per incontrare scienziati e innovatori raccontando storie di genialità.

E' il 'Book Bike Tour' pensato da Temporelli per l'uscita del suo libro “F***ing Genius” pubblicato da Harpercollins e nato dal famoso podcast edito dastorielibere.fm. Nel libro, Temporelli ricostruisce le vite e le straordinarie idee degli ingegni che hanno cambiato la storia, da Marie Curie a Steve Jobs, da Leonardo da Vinci a Elon Musk, Albert Einstein, Ada Lovelace, Isaac Newton e Charles Darwin, spiegando le loro intuizioni e raccontando la cultura scientifica, spesso trascurata in Italia.

Le storie degli otto protagonisti sono inframmezzate da piccoli "lampi di genio", episodi di illuminazioni improvvise, brevi e fulminanti come dei tecnologici racconti zen. Le loro vite non sono soltanto avvincenti ed epiche, ma sono anche un esempio da cui possiamo trarre ispirazione.

Il F***ing Genius Book Bike Tour prenderà il via da Milano, al Festival Tramedautore, al Piccolo Teatro Grassi e si concluderà il 2 ottobre nell'Aula Magna dell'Università di Messina.

Nella giornata di mercoledì 23 settembre Temporelli sosterà ad Arezzo, portando il suo viaggio attraverso la storia della scienza a varcare le soglie del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, realtà affermata nel Comune di Arezzo da ormai 15 anni. All’interno del Museo, guidato dalla Direttrice, Valentina Casi, e dal Curatore Scientifico nonché Fondatore, Fausto Casi, si parlerà di scienza e tecnologia fra passato e futuro toccando la storia del toscanissimo Antonio Meucci, inventore del Telefono.

Il tour potrà esser seguito attraverso la narrazione di Temporelli sui suoi canali social (@tempomax Instagram ) e nel documentario finale che ne nascerà e di cui la città di Arezzo con il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione farà parte come uno dei punti rappresentativi della storia della scienza e della tecnologia a livello nazionale.