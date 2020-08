Le ragioni del No, incontro pubblico

Iniziativa del Comitato contrario al taglio dei parlamentari. E' in programma mercoledì 2 settembre alla Cgil

AREZZO — Iniziativa pubblica organizzata dal ''Comitato per il no di Arezzo al taglio dei parlamentari''. Obiettivo: spiegare le ragioni del NO al referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020.

Interverranno: Maurizio Brotini della segreteria regionale CGIL Toscana; Francesco Baicchi del Coordinamento Democrazia Costituzionale (CDC).

L'evento si svolgerà mercoledì 2 settembre alla CGIL di Arezzo, (via Montecervino 24) alle 21, nella sala ''Bruno Buozzi''.

Nel rispetto delle regole COVID, i 40 posti disponibili saranno assegnati in ordine di prenotazione, da effettuare al numero 333 4103626 o alla casella di posta elettronica ''comitatodifesacostituzione@gmail.com''.

Gli interessati potranno comunque seguire la conferenza sulla piattaforma Jittsi Meet, nome della stanza ''comitatoperilnoaltagliodeiparlamentariarezzo'' o tramite il live sulla pagina Facebook.