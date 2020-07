L'Organ Festival riparte dai virtuosismi polacchi

Domani alla Cattedrale dei Santi Pietro e Donato si esibirà Przemyslaw Kapitula

AREZZO — Inizia domani, domenica 19 luglio, l’Arezzo Organ Festival, la manifestazione dedicata alla musica d’organo che, unica in Italia nel suo genere, giunge alla sua settima edizione grazie alla direzione artistica del M° Andrea Trovato.

Alle ore 20.30 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, una prolusione storica, artistica e musicale a cura dal Centro Guide Arezzo e Provincia, introdurrà il recital organistico che vede protagonista Przemyslaw Kapitula. Il virtuoso polacco offrirà al pubblico un ricco programma musicale eseguito in parte sull’organo di Luca da Cortona e in parte sull’Organo Pinchi.

Przemysław Kapitula, nato nel 1965 a Varsavia, ha frequentato la classe di organo di Józef Serafin all’Accademia Chopin di Varsavia e ha studiato pianoforte con Kajetan Mochtak. Inoltre ha frequentato i corsi di master con N. Danby, D. Roth, M. Ślechta, Z. Satmary, G. Bovet e per molti anni ha collaborato con Jerzy Erdman.

L’Arezzo Organ Festival, proseguirà poi domenica 26 luglio alle 17.30 con Juan Paradell Solé, organista titolare della Pontificia Cappella Sistina in Vaticano.

Nella Pieve di Santa Maria il 2 agosto alle 17.30 sarà protagonista il duo formato da Jean-Christophe Geiser (organo) e Karin Richter (mezzosoprano) mentre domenica 9 agosto nella Basilica di San Domenico alle ore 17.30 si esibiranno Enrico Viccardi (organo) con Daniele Iannaccone (violino).

Domenica 16 agosto alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore avrà luogo il recital organistico di Mario Verdicchio (organo).

Appuntamento finale domenica 23 agosto nella Chiesa di S. Bartolomeo (Badia al Pino) quando si esibirà il duo composto da Silvio Celeghin (organo) e Fabiano Maniero (tromba) in un concerto che sarà fruibile anche dall’esterno della chiesa con proiezione audio-video e che viene realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Civitella in Val di Chiana.

La rassegna che nasce per valorizzare, custodire e mantenere i meravigliosi strumenti che la città di Arezzo possiede, fa parte del più ampio cartellone del Terre d’Arezzo Music Festival, organizzato da Associazione Opera Viwa.

Arezzo Organ Festival, si avvale della fattiva collaborazione del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo, ed è realizzata grazie alla Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, il Centro Guide Arezzo e Provincia, Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio e contributo di Regione Toscana, Settore Spettacolo e di una rete di partner privati selezionati.

Per favorire la partecipazione del pubblico in questo anno in cui le norme prevedono particolari restrizioni di accesso, i concerti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina social del Festival e saranno trasmessi su Teletruria, media partner di Arezzo Organ Festival, il giorno successivo all'evento, alle 22.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.