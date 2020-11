Il vento tormenta l'Aretino, è ancora allerta

Maltempo in Calabria, forti piogge a Isola Capo Rizzuto e in strada si apre una enorme voragine

Prorogata fino a mezzanotte l'allerta in codice giallo. Previsto un miglioramento della situazione domenica

AREZZO — Il vento continua non dare tregua alla Toscana ed anche all'Aretino, dove ha causato diversi danni, soprattutto in Casentino e Valdarno. In queste zone della provincia sono caduti alberi e in un caso è stata colpita anche una vettura.

Infatti, l'allerta di 'codice giallo' per vento è stata prorogata fino alla mezzanotte di oggi. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato.

I venti di Grecale saranno sostenuti, ma di intensità inferiore a ieri, venerdì 20 novembre, ed andranno a calare ulteriormente nella giornata di domenica, 22 novembre. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.